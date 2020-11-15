شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب النارية ترفع مستوى التلوث في العاصمة الهندية والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت مستويات التلوث في العاصمة الهندية والمناطق المحيطة بها شمالي الهند اليوم الأحد، بعد يوم من تحدى آلاف الأشخاص لحظر الألعاب النارية للاحتفال بمهرجان الأضواء الهندوسي "ديوالي".

واستيقظ سكان نيودلهي على ضباب دخاني كثيف، حيث زادت عوادم الألعاب النارية من مستويات التلوث المرتفعة بالفعل الناجمة عن حرق مخلفات المحاصيل في المنطقة.

وبلغت مستويات مؤشر جودة الهواء في معظم محطات المراقبة في المدينة وحولها درجة خطيرة، حيث تأرجحت مستويات الجزيئات الدقيقة (بي.إم 5ر2) حول علامة .500