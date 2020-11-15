شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في إيطاليا تقفز إلى 14. 1 مليون حالة والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 14ر1 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 44 ألفا و.683 وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 411 ألفا و434 من المصابين حتى صباح اليوم. وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا قبل 41 أسبوعا.