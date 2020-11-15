شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صفقة عسكرية ضخمة.. أمريكا تعلن بيع أقوى مقاتلات لديها للإمارات (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على بيع مقاتلات إف-35 للإمارات.

وقال بومبيو عبر حسابه على موقع "تويتر": أخطرت الولايات المتحدة الكونجرس الأمريكي بشراء دولة الإمارات لمقاتلات إف-35 وذخائر بقيمة 23.37 مليار دولار". وأضاف بومبيو أن تلك العملية تأتي في إطار محاولة الإمارات للدفاع عن نفسها ضد المخاطر والتهديدات المتزايدة من جانب إيران عقب توقيع اتفاقية السلام التاريخية مع إسرائيل.

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