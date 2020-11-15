صور.. حملة للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - عمار عبدالواحد:
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ندوة توعية للعاملين بمديرية الزراعة بالمحافظة لحثهم على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب من أجل تحقيق مستقبل مائي آمن للأجيال المقبلة.
من جانبه قال اللواء مهندس محمد بدرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه جرى توعية المشاركين بالجهد المبذول لتوفير كوب مياه آمن ونظيف للمواطنين وبجودة عالية، طبقًا للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب.
وأضاف "بدري" أنه جرى أيضًا توعية العاملين بمديرية الزراعة على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحي، ومخاطر القيسونات والفلاتر، والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.
وأشار "دين" إلى أنه في نهاية الندوة جرى حث المشاركين على ضرورة توعية المزارعين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، في ظل محدودية المياه وتنامي الطلب على المياه بكافة قطاعات الدولة.
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