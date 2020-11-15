مصرع تلميذ صدمته سيارة أجرة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:
لقي تلميذ مصرعه، اليوم الأحد، أسفل عجلات سيارة أجرة أثناء عبوره الطريق بمركز ساقلته في سوهاج.
تلقى مأمور مركز شرطة ساقلته إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "إسلام. ز" 10 أعوام تلميذ ويقيم دائرة المركز جثة هامدة.
وتبين من التحريات أنه أثناء عبور المذكور الطريق اصطدمت به سيارة أجرة قيادة "عبدالله. ص" 56 عامًا سائق، واتهمت أسرة التلميذ السائق المذكور بالتسبب في الحادث، ونفت الشبهة الجنائية.
بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.
حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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