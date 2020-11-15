ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 18 و21 جنيها، مقارنة بأسعار أمس، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيها.
وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 4 جنيهات ليتراوح اليوم بين 50 و60 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا ليتراوح بين 39 و45 جنيها.
واستقر سعر كيلو الجمبرى ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.
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