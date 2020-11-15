مسؤول روسي: لقاح معهد تشوماكوف ضد كورونا سيكون جاهزا في فبراير

كشف كبير الباحثين في معهد "تشوماكوف" الروسي أليكسي إيغوروف اليوم /الأحد/ عن أن اللقاح الذي يتم تطويره في المعهد ضد كورونا لا يصنع من مضادات منفصلة لفيروس كورونا، بل مضادات للفيروس بكامله"، مؤكدا أنه سيكون جاهزا في شهر فبراير المقبل.
قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إلى أن ذلك يعطي مجموعة كاملة من جميع مضادات هذا الفيروس، ما ينتج مجموعة متكاملة من جميع الأجسام المضادة.
وأشار إيغوروف في تصريحات له -حسبما نقلت
أوسع ضد الإصابة بفيروس كورونا.
وفقًا للمسؤول الروسي فإن هذه الميزة للقاح، الذي ينتجه معهد "تشوماكوف"، ستضمن للجسم حماية
ويوجد اليوم في روسيا ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا، وهي لقاح "سبوتنيك - V"، الذي أنتجه معهد "غاماليا"، وهو أول لقاح تم تسجيله في العالم في شهر أغسطس الماضي، ولقاح "إيبي فاك كورونا" الذي أنتجه المركز العلمي "فيكتور"، ويخضع حاليا لاختبارات ما بعد التسجيل، ولقاح مركز "تشوماكوف" التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وهو في مرحلة التجارب السريرية.
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