الأمن العراقي يفكك خلية إرهابية في نينوى

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، تفكيك خلية نائمة مؤلفة من 15 إرهابيا خلال عملية أمنية في نينوى.
"بناءً على معلومات استخبارية، ومتابعة ميدانية، وبعملية نوعية؛ تمكنت أجهزة الأمن الوطني في محافظة نينوى من تفكيك خلية إرهابية نائمة مؤلفة من 15 إرهابيا متوزعين في أحياء مختلفة من المحافظة بعد مراقبة تحركاتهم والقبض عليهم وفق مذكرات قضائية".
وقال جهاز الأمن -في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إنه
وأضاف البيان "اعترف الإرهابيون بالتخطيط لشن هجمات متفرقة لزعزعة الاستقرار الأمني، وجرى إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
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