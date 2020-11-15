مصرع 67 و إصابة 12 جراء إعصار فامكو في الفلبين

قال المجلس الوطني للوقاية من المخاطر والقضاء على الكوارث الطبيعية فى الفلبين، أن هناك 12 شخصا في عداد المفقودين، و لقى 67 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرون جراء إعصار فامكو.
في وقت سابق أفادت الأنباء بسقوط 42 قتيلا و43 جريحا في جزيرة لوزون، وفقا لوكالة سبوتنيك الإخبارية.
وأشار المجلس إلى تضرر أكثر من 25 ألف منزل بسبب الإعصار. ويقدر إجمالي الأضرار التي لحقتبالزراعة والبنية التحتية للجزيرة حاليًا بأكثر من 34 مليون دولار.
ويعد "فامكو" الإعصار الحادي والعشرون الذي يضرب الفلبين هذا العام. واجتاحت العاصفة الاستوائية غوني الفلبين في أكتوبر ، مما تسبب في مقتل 25 شخصًا وفقدان ستة أشخاص في انهيارات أرضية وفيضانات.
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