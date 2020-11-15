اكتشاف 38 مقبرة عمرها 2241 عاما جنوب الصين

اكتشف علماء آثار صينيون، 38 مقبرة تعود إلى فترة ما قبل أسرة تشين الإمبراطورية ، (أي قبل عام 221 قبل الميلاد)، أي عمرها 2241 عاما ، وذلك في مدينة قوانغتشو عاصمة مقاطعة قوانغدونغ

جنوب الصين.



وقال "تشانغ تشيانغ لو" نائب مدير معهد التراث الثقافي وعلم الآثار بالمقاطعة - في تصريح اليوم الأحد - إنه تم التوصل إلى تلك المقابر

عقب عملية استكشاف على مساحة 1600 متر مربع من الأرض في موقع بحي هوانغبو بقوانغدونغ، مشيرا إلى أن الاكتشافات تقدم مواد مهمة لدراسة السمات الثقافية وعادات الجنازة والبنية الاجتماعية وعملية التطور التاريخي للمقيمين القدامى في قوانغتشو خلال فترة ما قبل أسرة تشين الإمبراطورية.