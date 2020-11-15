الكويت تعيد إصدار تأشيرات العمل للمصريين والسوريين

كشفت مصادر صحفية أن القوى العاملة الكويتية، وبعد ثمانية أشهر من التوقف، بسبب جائحة كورونا، التي بسببها تم إغلاق المطار، عاودت إصدار تأشيرات العمل بالنسبة للمصريين والسوريين.

وذكرت صحيفة الشاهد الكويتية أن القوى العاملة الكويتية بدأت فعلاً في مخاطبة الشركات المحتاجة لعودة تلك العمالة، وذلك طبقًا لآلية اللجنة الوزارية الصحية التابعة لمجلس الوزراء، ومن ثم إرسال الكشوف إلى وزارة الداخلية التي بدورها تمنح الموافقة الأمنية لينتهي الأمر بعد ذلك إلى هيئة القوى العاملة لإصدار تصاريح العمل.

مصادر في الهيئة العامة للقوى العاملة كشفت أن

الهيئة بدأت رسميًا بإصدار تصاريح عمل من الخارج لعدد من الجنسيات العربية، أبرزها المصرية والسورية، الذين تم منحهم تصريح عودة للبلاد، مشيرة إلى أن هذا القرار تم صدوره بعد وقف التصاريح لمدة ثمانية أشهر بسبب جائحة كورونا، التي بسببها تم إغلاق المطار وفق التعليمات الصادرة من الحكومة خوفاً من تفشي الفيروس.وأكدت أن عددًا من الشركات خاطبت اللجنة الوزارية الصحية التابعة لأمانة مجلس الوزراء للحصول على تصاريح عمل من الخارج بصفتها المخولة بهذا الامر، حيث يتم رفع كشوف بأسماء الاشخاص الذين ترغب الشركات في استقدامهم، موضحة أن تلك الكشوف يتم فيها كتابة بياناتهم الشخصية المذكورة في جوازات سفرهم.وبينت انه بعد الحصول على موافقة اللجنة الصحية يتم ارسال تلك الكشوف الى وزارة الداخلية والتي بدورها تمنح الموافقة الامنية للمذكورين في الكشوفات، ومن ثم ترسلها الى الهيئة العامة للقوى العاملة لاصدار تصاريح العمل، لافتة الى ان اصحاب الشركات يقومون بعد ذلك باستلام هذه التصاريح من إدارة الهجرة التابعة للمحافظة، ومن ثم القيام بإجراءات التصديق على الوثائق التي يتم إرسالها بعد ذلك إلى صاحب التصريح لاستكمال ما تبقى له من إجراءات في بلده.