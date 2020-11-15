منظمة الصحة العالمية: رقم قياسي جديد لإصابات فيروس “كورونا” في العالم

سجلت منظمة الصحة العالمية، مساء السبت، 657 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، ما يمثل حصيلة قياسية لهذا المؤشر.

وذكرت المنظمة، في إحصائية يومية خاصة بسير الجائحة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 657.312 حالة ليبلغ 53.164.803.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا للإصابات بالفيروس على أساس يومي في العالم، وبلغ الرقم القياسي السابق لهذا المؤشر، الذي تم تسجيله يوم الجمعة، 628.136 حالة.

وجاءت أكثر من 43 في المئة من الحالات الجديدة من نصيب المنطقة الأوروبية، التي سجلت فيها 285.332 إصابة، بينما تم رصد 269.225 في الأمريكاتين الشمالية والجنوبية، بينما يحتل جنوب شرق آسيا المركز الثالث في هذه القائمة بـ 55.551.

كما أعلنت المنظمة رصدها 9797 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، مقابل 9623 فى بيانات الجمعة، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في العالم إلى 1.300.576.