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محلل سعودي يفضح عمالة قطر والإخوان لإيران

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 15 نوفمبر 2020

شن المحلل السعودي البارز منذر آل الشيخ، هجوما عنيفا على قطر وجماعة الإخوان الإرهابية.

 

وكتب عبر تغريدة له على "تويتر":"حتى الآن لم تذكر الجزيرة خبرا واحد عن اغتيال مليشيات إيران للصحفي العراقي هشام الهاشمي،ولم يكتب أحدا من الإخوان حرفا واحداً ضد مليشيات الحشد أو حزب الله العراق، أصبحت عمالة قطر والإخوان لإيران مكشوفة وبلا حياء".

 

 

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