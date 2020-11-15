الإمارات تحتل صدارة الدول العربية من حيث فاعلية علاج كورونا

الأحد 15 نوفمبر 2020

احتلت الإمارات صدارة الدول العربية من حيث فاعلية العلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بحسب تقرير مجموعة "ديب لونج".



وأكدت المجموعة أن دولة الإمارات الأكثر كفاءة في إدارة الأزمات مقارنة بباقي الدول العربية، حيث حققت المرتبة الـ10 عالميا من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس "كورونا" المستجد وكفاءته.

وتفوقت دولة الإمارات في التصنيف الذي ضم 44 دولة، على دول مثــل أيســلندا ونيوزيلندا وكندا.