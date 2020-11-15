شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم "تيجراي" : نقاتل على عدة جبهات في إثيوبيا وإريتريا والان نبدء بالتفاصيل

قال زعيم منطقة تيجراي الإثيوبية ديبريتسيون جيبريمايكل إن قواته تقاتل قوات إريترية إلى جانب القوات الإثيوبية "على عدة جبهات" خلال الأيام القليلة الماضية وأوضح إن قواته قصفت مطار العاصمة الإريترية أسمرة ليل السبت، ولم تقصف مدينة مصوع الإريترية.

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