شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس عقوبة الممتنعين .. فحص إجباري ضد كورونا في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

بدأت في هونج كونج اختبارات إجبارية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وقد يواجه الممتنعون عقوبات تصل إلى السجن ستة أشهر وغرامات مرتفعة.

وقد يضطر الرافضون للخضوع للاختبار الأولي إلى دفع غرامة ألفي دولار من عملة هونج كونج (257 دولار أمريكي)، وفي حال الإصرار على الرفض ترتفع الغرامة إلى 25 ألف دولار من عملة هونج كونج أو السجن ستة أشهر.

وأعلنت الحكومة أمس التدابير الجديدة للسيطرة على ما أسمته "الموجة الرابعة" من إصابات كورونا، وتضمنت إخضاع الفئات الأكثر عرضة للإصابة أو الفئات المتعاملة معهم من خلال العمل أو المخالطة لاختبارات إجبارية. وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع حالات الإصابة القادمة من الخارج وتفشي الإصابات محليا أيضا.