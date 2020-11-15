شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تكسر حاجز المليون إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 5860 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و635 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و3253 إصابة و98259 وفاة. وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.

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