وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة إن العشرات من من قراء المقاييس نظموا، اليوم، أمام مديرية توزيع كهرباء كربلاء تظاهرة
للمطالبة بصرف رواتبهم لأكثر من خمسة اشهر لم تصرف.
للمطالبة بصرف رواتبهم لأكثر من خمسة اشهر لم تصرف.
واضاف المراسل أن المتظاهرين طالبوا ايضا بالغاء قرار ٣٤١ وإلغاء النسبة وتحويلهم الى عقود.
كانت هذه تفاصيل خبر عدم صرف رواتبهم لخمسة اشهر يدفع قراء المقاييس الكهربائية في كربلاء للتظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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