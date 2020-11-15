عدم صرف رواتبهم لخمسة اشهر يدفع قراء المقاييس الكهربائية في كربلاء للتظاهر

وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة إن العشرات من من قراء المقاييس نظموا، اليوم، أمام مديرية توزيع كهرباء كربلاء تظاهرةللمطالبة بصرف رواتبهم لأكثر من خمسة اشهر لم تصرف.

واضاف المراسل أن المتظاهرين طالبوا ايضا بالغاء قرار ٣٤١ وإلغاء النسبة وتحويلهم الى عقود.