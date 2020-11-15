قرار قضائي يبطل تجديد رخص شركات الهاتف النقال

وقال السوداني في تغريدة له على موقع تويتر تابعتها الخليج 365، "اليوم الأحد 2020/11/15 قال القضاءُ العراقي قولته منتصراً للشعب مؤكداً استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد (شركات الهاتف النقال)". ونقلت وكالة الانباء الرسمية خبرا عاجلا مفاده، أن "القضاء يبطل تجديد رخص شركات الهاتف النقال".

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