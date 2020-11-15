الأمن الوطني يفكك خلية نائمة مؤلفة من خمسة عشر ارهابياً في نينوى

وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناءً على معلومات استخبارية، ومتابعة ميدانية، وبعملية نوعية؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من تفكيك خلية إرهابية نائمة مؤلفة من خمسة عشر ارهابياً متوزعين في احياء مختلفة من المحافظة بعد مراقبة تحركاتهم والقبض عليهم وفق مذكرات قضائية".



وتابع الجهاز، "تم تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا بالتخطيط لشن هجمات تعرضية متفرقة لزعزعة الاستقرار الأمني ولاثبات الوجود، وقد جرى احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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