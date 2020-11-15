وطني السلة يطير الى تركيا تحضيراً للتصفيات الاسيوية

وخضع وفد المنتخب الوطني للفحوص الطبية امس الاول، قبل ان يتوجه فجر اليوم الى تركيا.

ويستمر المعسكر 12 يوماً، تتخلله مباريات ودية تحضيرية للنافذة الثانية من التصفيات.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره البحريني على ملعب الاخير في الـ26 من الشهر الحالي، بينما سيواجه لبنان في الـ29 من الشهر ذاته.