الأمن العراقي يفكك خلية إرهابية في نينوى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم الأحد تفكيك، خلية نائمة من 15 إرهابياً في نينوى، شمالي بغداد.

وقال الأمن الوطني العراقي، في بيان ، إن قواته في نينوى تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مؤلفة من 15 شخصا، موزعين في أحياء مختلفة من المحافظة، بعد مراقبة تحركاتهم والقبض عليهم وفق مذكرات قضائية.

وأوضح البيان أنهم "اعترفوا بالتخطيط لشن هجمات متفرقة لزعزعة الاستقرار الأمني في العراق"، مضيفا "تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

ويشن الأمن العراقي منذ سبتمبر الماضي، عمليات نوعية مكثفة ضد العناصر والجماعات الإرهابية، أسفرت عن سقوط عشرات الإرهابيين في قبضة الأمن.