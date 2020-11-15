خسائر فادحة للحوثي شرقي صنعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية، عشرات القتلى والجرحى جراء معارك مع الجيش اليمني وغارات للتحالف العربي بقيادة السعودية شرق صنعاء.

"جرائم الحوثي".. إزالة 157 لغما جنوب البحر الأحمر



وتوسعت رقعة المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، على امتداد جبهات مديرية نهم شرق صنعاء، والجبهات الغربية لمحافظة مأرب النفطية

التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة ثانية باتجاه السعودية

وذكر مصدر عسكري لـ"الخليج 365"، أن المعارك التي دارت خلال الساعات الماضية، أسفرت عن مقتل 35 مسلحا من مليشيا الحوثي وإصابة العشرات جراء كمائن محكمة وغارات نوعية لطيران التحالف.

وأقرت مليشيا الحوثي رسميا، مساء السبت، بمقتل 17 من عناصرها بينهم قيادات ميدانية رفيعة، وذلك بعد تشييعهم في موكب موحد بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الانقلاب، فيما يتم التكتم عن باقي القتلى بمحافظات صعدة وذمار.