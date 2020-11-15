شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سعودي: عمالة قطر والإخوان لإيران أصبحت مكشوفة وبلا حياء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شن المحلل السعودي البارز منذر آل الشيخ، هجوما عنيفا على قطر وجماعة الإخوان الإرهابية.



وكتب عبر تغريدة له على "تويتر":"حتى الآن لم تذكر الجزيرة خبرا واحد عن اغتيال مليشيات إيران للصحفي العراقي هشام الهاشمي،ولم يكتب أحدا من الإخوان حرفا واحداً ضد مليشيات الحشد أو حزب الله العراق، أصبحت عمالة قطر والإخوان لإيران مكشوفة وبلا حياء".

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