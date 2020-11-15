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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تتصدر الدول العربية في فاعلية علاج فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
احتلت الإمارات صدارة الدول العربية من حيث فاعلية العلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بحسب تقرير مجموعة "ديب لونج".
وأكدت المجموعة أن دولة الإمارات الأكثر كفاءة في إدارة الأزمات مقارنة بباقي الدول العربية، حيث حققت المرتبة الـ10 عالميا من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس "كورونا" المستجد وكفاءته.
وتفوقت دولة الإمارات في التصنيف الذي ضم 44 دولة، على دول مثــل أيســلندا ونيوزيلندا وكندا.
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