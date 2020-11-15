الولايات المتحدة تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 116 ألفا و716 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تسجيل 917 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.

وأضافت القناة الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت منذ بداية الجائحة أكثر من 10.8 ملايين حالة إصابة، وما يزيد عن 245 ألف حالة وفاة.

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