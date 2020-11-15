الهند تسجل 44 ألفا و 684 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 44 ألفا و 684 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 8 ملايين و 773 ألفا و 814 ألفا و 902 حالة.
ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 520 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 129 ألفا و 188 حالة.
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