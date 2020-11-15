محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (أ ش أ):

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن كوريا الجنوبية سجلت 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 28 ألفا و546 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الحالات الجديدة تضمنت 176 حالة محلية، و32 حالة وافدة من الخارج تم اكتشاف 18 حالة منهم أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ.

وسجلت سول وضواحيها 132 حالة من أصل 208 حالات إصابة جديدة، منها 85 حالة في سول و45 حالة في إقليم كيونج كي وحالتين في إنتشون.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي عدد الوفيات 493 حالة بزيادة حالة واحدة عن يوم أمس، بينما وصل عدد المرضى في حالة خطيرة أو حرجة إلى 56 مريضا.

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل 208 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 5ر28 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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