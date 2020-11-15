محكمة أمريكية ترفض خطة ترامب للحد من المهاجرين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 08:22 صباحاً - منذ 48 دقيقة

يتواصل مسلسل الخسائر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فبعد أن خسر الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن ، خسر أيضا دعوى قضائية بشأن الهجرة ، وأصدر قاض اتحادي، السبت، حكما ضد جهود إدارته للحد من المهاجرين.

ويطالب الرئيس دونالد ترامب للحد بشدة من برنامج يوفر الحماية للأشخاص الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة وهم قُصًر.

ويوفر البرنامج الذي أطلقه الرئيس السابق باراك أوباما، الإغاثة لـ700 ألف مهاجر شاب في الولايات المتحدة، دون تحديد طريق للحصول على الجنسية، شريطة أن يظلوا ملتزمين بالقانون.

وكان أوباما استبعد عام 2012 التهديد بترحيل “الحالمين”، وهو لقب يطلق على المهاجرين دون الثلاثين عاما الذين وصلوا الولايات المتحدة في طفولتهم بطريقة غير نظامية، ومنحهم أرقام ضمان اجتماعي ضرورية للحصول على عمل أو رخصة قيادة أو الدراسة في الولايات المتحدة.

يأتي هذا بعد خسارة ترامب لانتخابات الرئاسة التي يرفض حتى الآن الإقرار بها بعد أكثر من أسبوع على إعلان وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بها، استنادا إلى نماذج ترتكز على فرز الأصوات في غالبية ولايات البلاد.

وكان منافسه الديمقراطي جو بايدن أكد حسمه للانتخابات الأمريكية، بـ306 من أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب.

جاء ذلك بعدما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، الجمعة، نتائج الفرز في ولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية المتبقيتين.