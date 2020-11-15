شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، نزولا من 18 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت ست حالات إصابة جديدة بلا أعراض نزولا من 10 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 86338 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634. (إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)