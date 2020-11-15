انفجار عبوة ناسفة وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرؤية نيوز، إن "عبوة ناناسفة انفجرت، صباح اليوم، استهدفت محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة باب المعظم".
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار اسفر عن نشوب حريق داخل المحل على الفور"، مؤكدا أن "فرق الدفاع المدني وصلت مكان الحادث وتمكنت من اخماد النيران دون اصابات تذكر".
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