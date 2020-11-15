إيلون ماسك يقول إنه ربما يكون مصابا بكوفيد-19

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجلوس - (د ب أ):

غرد رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك يوم السبت بأنه "على الأرجح" أصيب بكوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، على الرغم من حصوله على العديد من نتائج الفحوصات المتضاربة.

وكتب مؤسس تسلا عبر صفحته على موقع تويتر: "أحصل على نتائج مختلفة تماما من مختبرات مختلفة، ولكن على الأرجح لدي حالة متوسطة من مرض كوفيد. أعراضي هي أعراض نزلة برد خفيفة".

وكان ماسك قد كتب يوم الجمعة أنه تلقى نتيجتي اختبار للفيروس إيجابيتين واثنتين سلبيتين .

وقال "هناك شيء مبهم للغاية يحدث".

وغالبا ما قلل ماسك من خطر فيروس كورونا وانتقد إجراءات مثل إغلاق المتاجر والمصانع في كاليفورنيا.

وأعرب عن عدم رضاه من حقيقة أن مصنع تسلا الرئيسي لانتاج السيارات الكهربائية بالقرب من سان فرانسيسكو كان عليه أن يظل مغلقا. كما خاطر ماسك أيضا بمواجهة مع السلطات من أجل تسريع إنتاج السيارات الكهربائية هناك.

وأصيب ما يقرب من 10.9 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 245 ألف شخص.