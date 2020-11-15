سلطات أردوغان تفصل 9 قضاة ومدعين بشكل تعسفي

فصلت السلطات التركية 9 قضاة ومدعين بشكل تعسفي إثر اتهامهم بالانتماء لجماعة الداعية التركي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله غولن.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" التركية، إن الأمر أصدرته الغرفة الثانية بمجلس القضاة والمدّعين بفصل 9 قضاة ومدّعين عامين، في ولاية قرمان جنوبي تركيا، بتهمة "الإضرار بمصداقية القضاء".

وأعلنت الغرفة في بيان أن لديها أدلة على "ارتباط المفصولين واتصالهم وعلاقتهم بمنظمة فتح الله الإرهابية، ولهذا السبب قررت الجمعية العامة لمجلس القضاة والمدعين العامين فصلهم، لأن استمرارهم سيضر بمصداقية القضاء".

وجاء قرار الفصل وفقا للمادة 77 من القانون رقم 2802، المتعلق بوظيفة القضاء، وفق البيان نفسه.

وفي 20 أكتوبر/تشرين أول الماضي، كانت السلطات التركية قد فصلت للسبب نفسه 11 قاضيًا ومدعيًا عامًا.

وأشارت تقارير إعلامية معارضة تركية في وقت سابق أن سلطات الرئيس، رجب طيب أردوغان فصلت أكثر من 4500 قاض ومدع عام منذ الانقلاب المزعوم.

ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن الداعية فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.