مصر..228 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 06:19 صباحاً - منذ 10 ثواني

سجلت مصر ،السبت،228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية .

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، عن خروج 99 متعافيا من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100946 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، إنه تم تسجيل 228 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة، التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وأوضح مجاهد أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، السبت، هو 110547 حالة من ضمنهم 100946 حالة تم شفاؤها، و6442 حالة وفاة.