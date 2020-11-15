- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عشرات الحوثيين في معارك واشتباكات مع الجيش اليمني والان مع التفاصيل
مقتل عشرات الحوثيين في معارك واشتباكات مع الجيش اليمني
الأحد 15 نوفمبر 2020
لقي العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي، مصرعهم وأصيب آخرون، خلال مواجهات اندلعت السبت، مع قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي شمالي مدينة تعز، وفي مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، عن القيادي العسكري في اللواء 170 دفاع جوي، العقيد صهيب صادق، قوله إن ”نيران مدفعية الجيش، استهدفت عناصر من ميليشيات الحوثيين، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش اليمني، في وادي جديد، بجبهة ”الأربعين“، شمالي مدينة تعز، ما أدى إلى مصرع 9 من عناصرهم، بينهم قيادي ميداني مكنّى بـ“أبي قصي“.
وفي مديرية نهم، تشهد الجبهات القتالية الممتدة، معارك متواصلة بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، وميليشيات الحوثيين، لليوم الثاني على التوالي، وسط مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين.
وذكر المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، على تويتر، أن عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح، خلال مواجهات اليوم السبت، بمديرية نهم، في وقت تمكنت فيه قوات الجيش، من استعادة كميات من المعدات والأسلحة والذخائر من قبضة الحوثيين.
وأشار المركز، وفقًا للمصادر العسكرية، إلى أن طائرات التحالف العربي، شنّت 4 غارات جوية، على مواقع الحوثيين في مناطق متفرقة من مديرية نهم، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتدمير عدد من آلياتهم.
وكانت قوات الجيش، بإسناد جوي من طائرات التحالف العربي، تصدّت يوم الجمعة، لهجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثيين على مواقع تقع تحت سيطرة الجيش، في مديرية نهم، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحًا من الحوثيين وإصابة العشرات، طبقًا للموقع الرسمي للجيش اليمني.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عشرات الحوثيين في معارك واشتباكات مع الجيش اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.