مقتل عشرات الحوثيين في معارك واشتباكات مع الجيش اليمني

الأحد 15 نوفمبر 2020

لقي العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي، مصرعهم وأصيب آخرون، خلال مواجهات اندلعت السبت، مع قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي شمالي مدينة تعز، وفي مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، عن القيادي العسكري في اللواء 170 دفاع جوي، العقيد صهيب صادق، قوله إن ”نيران مدفعية الجيش، استهدفت عناصر من ميليشيات الحوثيين، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش اليمني، في وادي جديد، بجبهة ”الأربعين“، شمالي مدينة تعز، ما أدى إلى مصرع 9 من عناصرهم، بينهم قيادي ميداني مكنّى بـ“أبي قصي“.

وفي مديرية نهم، تشهد الجبهات القتالية الممتدة، معارك متواصلة بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، وميليشيات الحوثيين، لليوم الثاني على التوالي، وسط مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين.

وذكر المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، على تويتر، أن عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح، خلال مواجهات اليوم السبت، بمديرية نهم، في وقت تمكنت فيه قوات الجيش، من استعادة كميات من المعدات والأسلحة والذخائر من قبضة الحوثيين.

وأشار المركز، وفقًا للمصادر العسكرية، إلى أن طائرات التحالف العربي، شنّت 4 غارات جوية، على مواقع الحوثيين في مناطق متفرقة من مديرية نهم، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتدمير عدد من آلياتهم.

وكانت قوات الجيش، بإسناد جوي من طائرات التحالف العربي، تصدّت يوم الجمعة، لهجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثيين على مواقع تقع تحت سيطرة الجيش، في مديرية نهم، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحًا من الحوثيين وإصابة العشرات، طبقًا للموقع الرسمي للجيش اليمني.