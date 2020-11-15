شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة «إيوتا» تزداد قوة مع اقترابها من أمريكا الوسطى والان نبدء بالتفاصيل

ازدادت قوة العاصفة المدارية إيوتا مع اتجاهها صوب أمريكا الوسطى في حين حثت السلطات السكان على الخروج إلى مواقع آمنة قبل حدوث فيضانات "خطيرة" في أنحاء المنطقة التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار إيتا المدمر.

ومن المتوقع أن تتحول العاصفة إيوتا إلى إعصار قوي أو قريب من ذلك وقت اجتياحها مناطق في نيكاراجوا وهندوراس يوم الاثنين.

وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الرياح المصاحبة للعاصفة بلغت سرعتها القصوى 97 كيلومترا في الساعة عند التاسعة بتوقيت جرينتش بجنوب البحر الكاريبي على بعد نحو 770 كيلومترا من شواطئ نيكاراجوا وهندوراس.

وكانت سلطات جواتيمالا قد قالت في وقت سابق السبت إن ثمانية لقوا حتفهم أو فقدوا في انهيار طيني وذلك في أحدث كارثة يتسبب فيها موسم الأعاصير غير المسبوق هذا العام.

وتسبب إيتا في فيضانات وانهيارات طينية أودت بحياة العشرات في منطقة شاسعة تمتد من بنما إلى جنوب المكسيك.