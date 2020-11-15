شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تتجاوز مليون إصابة بكورونا وتقترب من 100 ألف حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك تسجيل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وما يقرب من 100 ألف حالة وفاة مؤكدة، وربما يكون العدد أكبر من ذلك بكثير، وفقا للمسؤولين.

وقال المدير العام للصحة ريكاردو كورتيس ألكالا، في وقت متأخر من يوم السبت، إن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى مليون و 3 آلاف و 253 حالة، مع 98 الفا و 259 حالة وفاة على الأقل بكوفيد.19-

ومر حوالى 37 أسبوعا منذ الاعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك.