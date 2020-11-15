الأحد.. الحكم في إعادة محاكمة متهمين اثنين بأحداث عنف المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.

يُصدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى و عماد الدرمللى.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.