برلماني: قرار خفض سعر الفائدة يصب في مصلحة الصناعة أولًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، بقرار اللجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.

وأكد محي الدين، في بيان له، أهمية هذا القرار في التوقيت الحالي، خاصة في ظل أنتشار فيروس كورونا القاتل، مشيرًا إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يصب في مصلحة الصناعة والاقتصاد المصري.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم الأعباء المالية على الصناعة، خاصة في ظل المخاطر التي تحيط بآفاق النشاط الاقتصادي العالمي، نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا، وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية، والتي ستؤثر سلبيًا على آفاق الاقتصاد العالمي، لذلك تعتبر هذه الخطوة هى الأولى والفريدة من نوعها لتشجيع الصناعة وتحريك السوق العقارية.

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