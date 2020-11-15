جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تصديه لقذائف صاروخية أطلقت من غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، تصديه لقذائف صاروخية أطلقت من غزة نحو مستوطنات غلاف القطاع.

وأفاد مرسل العربية، إطلاق صواريخ من عزة تجاه إسرائيل، تصدت القبة الحديدة لـ"بعضها".