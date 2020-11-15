​"التوعية بمكافحة العنف ضد المرأة".. ورشة تدريبية بإعلام القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، وبدعم من الاتحاد الأوربي، ورشة تدريبية " للتوعية بمكافحة العنف ضد المرأة" على مدار يومين تبدأ من اليوم الأحد وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري، في قاعة المؤتمرات بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

ويأتي تنظيم تلك الورشة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ومن المقرر أن يمنح المشاركين في الورشة التدريبية شهادة معتمدة من الوحدة والمركز الثقافي البريطاني.

وكانت كلية الإعلام جامعة القاهرة حددت يومي الأربعاء والخميس للتسجيل بالورشة، في مقر وحدة الخدمات الطلابية بالدور الأول، أو من خلال إرسال صورة البطاقة والكارنيه على رسائل الصفحة للطلاب المهتمين بالشأن فقط.