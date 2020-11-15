إنكار للواقع.. ترامب يتمسك بـ"قطعية تزوير الانتخابات"

إنكار للواقع.. ترامب يتمسك بـقطعية تزوير الانتخابات

الأحد 15 نوفمبر 2020

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن "هناك أدلة قاطعة على حدوث تزوير واسع النطاق بالانتخابات"، دون أن يقدم أي دلائل جديدة.



وأصر ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، أنه "تم منع المراقبين الجمهوريين من الحضور في غرف فرز الأصوات".

ويرفض ترامب حتى الآن الإقرار بهزيمته بعد أكثر من أسبوع على إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بها، استنادا إلى نماذج ترتكز على فرز الأصوات في غالبية ولايات البلاد.

وكان منافسه الديمقراطي جو بايدن أكد حسمه للانتخابات الأمريكية، بـ306 من أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب.

جاء ذلك بعدما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، الجمعة، نتائج الفرز في ولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية المتبقيتين.

وكان بايدن قال في تصريحات سابقة، إن "موقف الرئيس ترامب ورفضه لنتيجة الانتخابات، لن يغير من واقع فوزي بالرئاسة ولا يغير من خطة انتقال السلطة".

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب: "لاقينا ترحيبا دوليا واسعا بعد فوزنا في الانتخابات الرئاسية".

وأكد بايدن أن "موقف ترامب يضر بالمؤسسات الدستورية"، لافتاً إلى أن فوزه أعاد الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية".

وقال إنه "لا شيء سيوقف انتقال السلطة في الولايات المتحدة بعد فوزي في الانتخابات"، مضيفاً أن "انتقال السلطة له يسير على قدم وساق على الرغم من رفض ترامب قبول نتائج الانتخابات".

وشن الرئيس المنتهية ولايته حربا قضائية فعلية للطعن بالنتائج في ولايات أمريكية عدة، زاعما حصول عمليات تزوير من دون أن يعرض أي أدلة عليها.

وصوّت نحو 78 مليون ناخب لصالح جو بايدن وهو عدد قياسي، وطالبت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الجمهوريين بوقف ما وصفته بأنه "سيرك سخيف"، مؤكدة أن "الانتخابات انتهت".

وسيرا على نهج ترامب، نظم آلاف من مناصريه مظاهرات، السبت، بالشوارع قرب البيت الأبيض مظاهرات تؤيد مزاعمه التي لم يقدم عليها دلائل بشأن حدوث عمليات تزوير في الانتخابات.

ومر موكب الرئيس أمامهم، وقابلوه بهتافات صاخبة ولوحوا بأيديهم وأطلقوا الصفارات فيما كانوا يرفعون لافتات ورايات كتب عليها "أفضل رئيس على الإطلاق" و"أوقفوا السرقة" (للأصوات) و"ترامب 2020: لنحافظ على عظمة أمريكا".