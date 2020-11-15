المعهد الوطني للجيوفيزياء: تسجيل هزة أرضية بقوة 4,6 درجات بالمحيط الأطلسي

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4,6 درجات على سلم ريشتر، ليلة السبت، بالمحيط الأطلسي.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بالمحيط الأطلسي على بعد 230 كيلومترا عن الدار البيضاء، وقعت على الساعة التاسعة مساء و30 دقيقة و09 ثوان (بتوقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 20 كيلومترا عند التقاء خط العرض 35.000 درجة شمالا وخط الطول 9.660 درجة غربا.