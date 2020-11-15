دوري الأمم الأوروبية.. فرنسا تجرد البرتغال من اللقب وتبلغ نصف النهائي

جردت فرنسا بطلة العالم مضيفتها البرتغال من لقب مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم عندما تغلبت عليها 1-صفر السبت بملعب “دا لوش” في لشبونة، في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، وباتت أول المتأهلين إلى نصف النهائي.

وتدين فرنسا بتأهلها الى لاعب وسط تشلسي الانكليزي نغولو كانتي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 53.

وحققت فرنسا الأهم كون الفوز حسم أمر بطاقة المجموعة حيث انفردت بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط والمواجهتين المباشرتين عن البرتغال (تعادلا سلبا في الجولة الثالثة)، قبل الجولة السادسة الأخيرة المقررة الثلاثاء المقبل.

وضمنت فرنسا تأهلها بغض النظر عن نتيجتي المباراتين الاخيرتين الثلاثاء عندما تحل البرتغال على كرواتيا، وتستضيف فرنسا كرواتيا وصيفتها في مونديال 2018.