شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الصحة الأوكراني بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف أمس السبت، إن الفحوص أثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 وذلك بعد وقت قصير من إعلانه أن بلاده سجلت عددا قياسيا لحالات الإصابة اليومية.

وأضاف ستيبانوف في تصريحات تلفزيونية: "هذه حرب، كل يوم يودي الفيروس بحياة أوكرانيين" مضيفا أن أوكرانيا سجلت 12524 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 11787 حالة.

ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أوكرانيا حتى الآن 525176 بينما وصل عدد الوفيات إلى 9508 حالات.