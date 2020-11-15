شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 60 عنصرا من طالبان في اشتباكات جنوب أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان صحفي، أمس السبت، أن 60 مقاتلًا من حركة طالبان قتلوا الليلة الماضية، خلال عملية أمنية بإقليم قندهار، جنوب أفغانستان.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس إن 22 مقاتلًا آخرين من تلك الحركة أصيبوا في تلك العمليات.

وعلى الجانب الآخر، ذكرت وزارة الدفاع أن 17 مقاتلًا من حركة طالبان قتلوا في إقليم ننكارهار.

وأضافت الوزارة إن سبعة متشددين آخرين أصيبوا في العملية التي شنتها قوات الجيش الوطني الأفغاني بمنطقة «هيساراك» بالإقليم.

وترددت تقارير مفادها أنه تمت مصادرة بعض الأسلحة والذخائر الخاصة بحركة طالبان خلال العملية.

والجمعة قتل شخصان على الأقل وأصيب أربعة آخرون في انفجار بالقرب من موقع تابع للجيش الوطني الأفغاني في منطقة «باغمان» غرب العاصمة كابول، طبقًا لما ذكرته الشرطة الأفغانية.