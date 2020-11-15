شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 60 عنصرا من طالبان في اشتباكات جنوب أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف البيان الذي نقلته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس إن 22 مقاتلًا آخرين من تلك الحركة أصيبوا في تلك العمليات.
وعلى الجانب الآخر، ذكرت وزارة الدفاع أن 17 مقاتلًا من حركة طالبان قتلوا في إقليم ننكارهار.
وأضافت الوزارة إن سبعة متشددين آخرين أصيبوا في العملية التي شنتها قوات الجيش الوطني الأفغاني بمنطقة «هيساراك» بالإقليم.
وترددت تقارير مفادها أنه تمت مصادرة بعض الأسلحة والذخائر الخاصة بحركة طالبان خلال العملية.
والجمعة قتل شخصان على الأقل وأصيب أربعة آخرون في انفجار بالقرب من موقع تابع للجيش الوطني الأفغاني في منطقة «باغمان» غرب العاصمة كابول، طبقًا لما ذكرته الشرطة الأفغانية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 60 عنصرا من طالبان في اشتباكات جنوب أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.