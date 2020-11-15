شكرا لقرائتكم خبر عن 38 ألف إصابة و921 وفاة بكورونا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البرازيل 38307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 921 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5,848,959 ، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658​​​.

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