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38 ألف إصابة و921 وفاة بكورونا في البرازيل

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سجلت البرازيل 38307 إصابات جديدة بفيروس المستجد و 921 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5,848,959 ، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658​​​.

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