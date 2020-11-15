شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يتجاهل أردوغان.. ومسؤولون أتراك يعتبرونها إهانة والان نبدء بالتفاصيل

بدأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس، جولة زيارات لعدة دول في أوروبا والشرق الأوسط يناقش خلالها قضايا هامة في مقدمتها مكافحة الإرهاب، وأنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، والحريات الدينية. وقال إن محطته الأولى ستكون باريس.

ووفقًا لوكالة بلومبرغ للأنباء فإن مسؤولين أمريكيين قالوا للصحفيين، الجمعة، إن زيارة بومبيو التي تستمر عشرة أيام وتشمل سبع دول لكن لن يجتمع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو غيره من أعضاء حكومته خلال زيارته تركيا، الأمر الذي اعتبره المسؤولون الأتراك إهانة.

وسيلتقي بومبيو شخصيات دينية في إسطنبول، لكنه لن يسافر إلى العاصمة أنقرة، ما دفع وزارة الخارجية التركية إلى وصف تلك الاجتماعات بأنها تدخل «غير مناسب للغاية».

واعتبر مسؤولون أتراك أن عدم اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو غيره من قادة الحكومة عندما يزور تركيا إهانة، وهو وضع غير عادي للغاية، وسيلتقي بومبيو في إسطنبول بالبطريرك المسكوني برثلماوس الأول المقيم في إسطنبول، كما سيلتقي أيضًا برئيس الأساقفة بول راسل، ويقوم بجولة في مسجد رستم باشا.

وتشمل زيارة بومبيو فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية. وسيعقد اجتماعات رسمية في جميع البلدان الستة.

وصرّح مسؤول أمريكي كبير بأن زيارة بومبيو لتركيا ستركز على مناقشة «القضايا الدينية.. وتعزيز حق الإنسان غير القابل للتصرف في الحرية الدينية، ومحاربة الاضطهاد الديني». وسيلتقي بومبيو أيضًا بالموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين.

ووصفت وزارة الخارجية التركية اجتماعات بومبيو المزمعة بأنها تدخل «غير مناسب للغاية»، ودافعت عن سجل البلاد في مجال الحرية الدينية على الرغم من سلوك أردوغان في تعزيز دور المساجد والعمل الإسلامي.

وقال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية إن مسار زيارة بومبيو في تركيا لا يعكس رفضًا من جانب قادة تركيا للاجتماع.

ولكن مسؤولًا تركيًا طلب عدم الكشف عن هويته، قال رواية أخرى بأن بومبيو رفض دعوة من جانب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للقدوم إلى أنقرة خلال زيارته إلى تركيا، وبدلًا من ذلك طلب من أوغلو الحضور إلى إسطنبول للقائه.