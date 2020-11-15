شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل الرجل الثاني بتنظيم «القاعدة» في طهران والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولو استخبارات إن القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي وأحد مدبّري هجمات 1998 الإرهابية على السفارات الأمريكية في إفريقيا، «أبو محمد المصري» قُتل في إيران قبل 3 أشهر.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين بالمخابرات أن عميلا استخبارات قتلا الرجل الثاني في تنظيم القاعدة والمتهم بالمشاركة في التخطيط لتفجير سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998، وإن الواقعة حدثت في إيران في أغسطس بإيعاز من الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر، الجمعة، أن رجلين على دراجة نارية في طهران قتلا بالرصاص عبدالله أحمد عبدالله المصري المولد والشهير بأبي محمد المصري في أحد شوارع طهران في السابع من أغسطس.

وأضافت إن قتل المصري، الذي كان يُنظر إليه باعتباره الخليفة المرجّح لزعيم التنظيم الحالي أيمن الظواهري، ظل في طي الكتمان إلى اليوم. وكان مصدر أمني أفغاني كبير صرّح لرويترز في أكتوبر بأن المصري، المدرج منذ فترة طويلة على قائمة مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي لأخطر الإرهابيين المطلوبين، قُتل في منطقة باسداران في طهران. ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة تلك المعلومات.

وقالت نيويورك تايمز في تقريرها إنه لم يتضح الدور الذي لعبته الولايات المتحدة، إن كانت قد لعبت أي دور، في قتل المصري. وذكرت أن السلطات الأمريكية كانت تتعقبه وعناصر أخرى من القاعدة في إيران منذ سنوات. وأضافت إن القاعدة لم تعلن عن موته وأن المسؤولين الإيرانيين تكتموا ما حدث ولم تعلن أي حكومة مسؤوليتها.

وأحجم مسؤول أمريكي، تحدث لرويترز شريطة عدم نشر اسمه، عن تأكيد أي معلومات في تقرير الصحيفة أو توضيح ما إذا كان للولايات المتحدة أي دور. ولم يرد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على طلب بالتعقيب.

وقالت إسرائيل في الماضي إن أجهزتها المخابراتية اخترقت إيران في السنوات الأخيرة، وقالت في 2018 إنها هرّبت أرشيفًا يضم أسرارًا نووية إيرانية. وذكرت نيويورك تايمز أن عملية استهداف المصري، وهو من القيادات المؤسسة للقاعدة، أسفرت أيضًا عن مقتل ابنته، أرملة نجل زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن. وقُتل «بن لادن»، في غارة أمريكية بباكستان عام 2011. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولي المخابرات الذين لم تذكر أسماءهم أن المصري كان محتجزًا في إيران منذ عام 2003، لكنه أصبح طليقًا يقيم بحي راق في طهران منذ 2015.

ومضت قائلة إن مسؤولي مكافحة الإرهاب الأمريكيين يعتقدون أن إيران ربما سمحت لمثل هذه العناصر بالعيش بها لتنفيذ عمليات ضد أهداف أمريكية.