شكرا لقرائتكم خبر عن الصراع يتواصل وضربات صاروخية على مطارين إثيوبيين والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم منطقة جوندر المركزية إن صاروخا أصاب مطار جوندر وألحق به أضرارا، في حين سقط صاروخ آخر في نفس التوقيت خارج مطار بحر دار.
واتهمت الحكومة الإثيوبية الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تحكم تيجراي، بشن الهجوم. وقالت قوة الطوارئ التابعة للحكومة على تويتر «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تستغل آخر أسلحة في ترساناتها». وقال دبرصيون جبراميكائيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إن المطارين من الأهداف المشروعة.
وأضاف «أي مطار يستخدم لمهاجمة تيجراي سيكون هدفا مشروعا، وليس مدن أمهرة».
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